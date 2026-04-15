Москва15 апрВести.Российская Федерация намерена заняться продолжением строительства атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране.
Об этом заявил генеральный консул России в иранском Исфахане Андрей Жильцов в комментарии РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что после нормализации обстановки в ближневосточном регионе возведение энергообъекта будет обязательно продолжено.
Иранцы в недалеком будущем смогут увидеть реальные плоды российско-иранской дружбыподчеркнул Жильцов
Ранее руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев призвал не допускать агрессию в зоне работы АЭС "Бушер".