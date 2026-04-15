Россия планирует продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране

Москва15 апр Вести.Российская Федерация намерена заняться продолжением строительства атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране.

Об этом заявил генеральный консул России в иранском Исфахане Андрей Жильцов в комментарии РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что после нормализации обстановки в ближневосточном регионе возведение энергообъекта будет обязательно продолжено.

Иранцы в недалеком будущем смогут увидеть реальные плоды российско-иранской дружбы подчеркнул Жильцов

Ранее руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев призвал не допускать агрессию в зоне работы АЭС "Бушер".