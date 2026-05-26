Лихачев пообещал Ирану бесперебойные поставки для АЭС "Бушер"

Москва26 мая Вести.Госкорпорация "Росатом" в полном объеме исполнит все контрактные обязательства по атомной электростанции "Бушер" в Иране. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

В интервью телеканалу ALJazeera Arabic Лихачев подтвердил, что российская сторона намерена строго следовать взятым на себя обязательствам.

Все свои обязательства по поставке топлива, запасных частей мы будем выполнять на сто процентов сказал он

Ранее в госкорпорации сообщили о возобновлении строительства еще одного энергоблока АЭС "Бушер" в Иране. В настоящий момент на объекте ведутся бетонные работы и армирование конструкций будущего энергоблока.