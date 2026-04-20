Росатом эвакуировал 600 человек с АЭС "Бушер", но готовится возобновить стройку

Москва20 апр Вести.Госкорпорация "Росатом" планирует в кратчайшие сроки возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только на Ближнем Востоке наступит мир. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

Во время общения с журналистами он обозначил, какие задачи перед собой ставит Росатом.

Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, – максимально быстро перезагрузить стройку пояснил Лихачев

Он добавил, что с АЭС "Бушер" в общей сложности было эвакуировано свыше 600 человек. Они были вывезены в Россию. На территории Ирана остались лишь 24 сотрудника. Четверо продолжают работать в Тегеране. Остальные 20 человек работают на территории АЭС, они вызвались добровольно поддерживать работу станции.

Процесс эвакуации персонала Росатом завершил 15 апреля. Ситуацию с обстрелами территории станции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной, но отметил, что все обошлось без негативных последствий.