Песков: на АЭС "Бушер" после атак было опасно, но негативных последствий нет

Москва15 апр Вести.Ситуация на иранской АЭС "Бушер" после атак была потенциально крайне опасной, однако в итоге обошлось без негативных последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

Был обстрел территории рядом с "Бушерской" станцией и энергоблоком​​​. Это была потенциально очень опасная ситуация. Слава Богу, никаких негативных последствий сказал пресс-секретарь президента

Ранее руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии ИС "Вести" заявил, что недопустимо проявление агрессии в районе работы АЭС "Бушер".