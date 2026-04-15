Москва15 апрВести.Ситуация на иранской АЭС "Бушер" после атак была потенциально крайне опасной, однако в итоге обошлось без негативных последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
Был обстрел территории рядом с "Бушерской" станцией и энергоблоком. Это была потенциально очень опасная ситуация. Слава Богу, никаких негативных последствийсказал пресс-секретарь президента
Ранее руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии ИС "Вести" заявил, что недопустимо проявление агрессии в районе работы АЭС "Бушер".