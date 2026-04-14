Москва14 апр Вести.Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии ИС "Вести" призвал не допускать агрессию в зоне работы АЭС "Бушер".

Он также подчеркнул, что российские специалисты с АЭС "Бушер" в рамках финальной ротации ночью на 15 апреля должны пересечь ирано-армянскую границу, после чего через Ереван вернутся в Москву.

Еще раз хочу призвать и противоборствующие стороны, и все мировое сообщество, и МАГАТЭ во главе с генеральным директором не допустить никаких агрессивных действий в зоне работающего ядерного реактора. Реактор продолжает оставаться на мощности, и Иранцам он очень нужен, он жизненно необходим сегодня для энергоснабжения станции отметил Лихачев

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину было доложено о финальной ротации сотрудников на атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране.