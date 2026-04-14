Лихачев: 108 работников АЭС "Бушер" вернутся в Москву через Армению

Москва14 апр Вести.Российские специалисты с АЭС "Бушер" в рамках финальной ротации ночью на 15 апреля должны пересечь ирано-армянскую границу, после чего через Ереван вернутся в Москву. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

Последняя волна нашей демобилизации в количестве 108 человек сегодня в 5:30 из Исфахана тронулась в сторону ирано-армянской границы, очень надеюсь, что к ночи они ее пересекут и через Ереван прилетят в Москву рассказал Лихачев

Глава Росатома добавил, что людям надо отдохнуть "от этого напряжения" и ожидать результатов переговоров. Он подчеркнул, что деятельность Росатома носит мирный характер, задача госкорпорации - строить атомные энергоблоки.

13 апреля Лихачев сообщил журналистам, что президенту России Владимиру Путину доложили о финальной ротации персонала на АЭС "Бушер". По его словам, ротация стартовала 13 апреля в 8:00 мск.

АЭС "Бушер" - единственная действующая атомная станция в Иране.