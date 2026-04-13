Москва13 апр Вести.Россия в понедельник в 08:00 по московскому времени приступила к завершающему этапу ротации персонала на иранской атомной электростанции "Бушер". Об этом сообщили журналистам руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

С объекта уезжают 108 сотрудников, в то время как на станции остаются 20 специалистов.

108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану сообщил глава Росатома

Лихачев уточнил, что на станции останутся 20 человек, в том числе руководитель филиала АЭС, заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, отвечающие за сохранность оборудования.

Ранее прошла эвакуация 500 человек с АЭС "Бушер".