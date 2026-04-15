Москва15 апрВести.Россия завершила операцию по эвакуации своих специалистов, участвовавших в строительстве атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране.
Об этом сообщил генеральный консул России в Исфахане Андрей Жильцов.
Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер"сказал дипломат в интервью РИА Новости
13 апреля глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил, что на станции завершается финальная ротация персонала: 108 сотрудников покинули объект, а на площадке оставались 20 специалистов.
Позднее Лихачев добавил, что президенту России Владимиру Путину доложили о финальной ротации сотрудников на АЭС "Бушер".