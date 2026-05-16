Москва16 маяВести.Росатом до прояснения ситуации вокруг Ирана не имеет права полностью вернуть российский персонал на иранскую АЭС "Бушер". Такое заявление сделал глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
В комментарии журналистам Лихачев отметил, что в Росатоме приступили к разработке планов по наращиванию численности.
При этом нам приходится учитывать военную обстановку … До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объеме принимать мы не имеем правазаявил Лихачев
Глава Росатома пояснил, что на прошлой неделе Иран и США "обменялись очередными ударами", а сейчас в американских СМИ "опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта".
14 мая в кулуарах съезда Союза машиностроителей России Лихачев уже отмечал, что преждевременно говорить о возвращении российских специалистов на АЭС "Бушер". Глава Росатома подчеркивал, что территория станции пока не вышла из зоны риска, поэтому никто не будет рисковать людьми.