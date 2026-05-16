Лихачев: Росатом пока не может вернуть работников на иранскую АЭС "Бушер"

Москва16 мая Вести.Росатом до прояснения ситуации вокруг Ирана не имеет права полностью вернуть российский персонал на иранскую АЭС "Бушер". Такое заявление сделал глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

В комментарии журналистам Лихачев отметил, что в Росатоме приступили к разработке планов по наращиванию численности.

При этом нам приходится учитывать военную обстановку … До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объеме принимать мы не имеем права заявил Лихачев

Глава Росатома пояснил, что на прошлой неделе Иран и США "обменялись очередными ударами", а сейчас в американских СМИ "опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта".

14 мая в кулуарах съезда Союза машиностроителей России Лихачев уже отмечал, что преждевременно говорить о возвращении российских специалистов на АЭС "Бушер". Глава Росатома подчеркивал, что территория станции пока не вышла из зоны риска, поэтому никто не будет рисковать людьми.