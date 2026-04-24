Посол Джалали рассказал о контактах Ирана и России по поводу АЭС "Бушер"

Москва24 апр Вести.Иран и Россия находятся в контакте по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер", Тегеран надеется на возобновление работ в ближайшее время. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в интервью агентству РИА Новости.

В настоящее время в Иране действует АЭС, расположенная в Бушере. Первый энергоблок станции, достроенный при участии РФ, был подключен к национальной энергосистеме страны в сентябре 2011 года. Иран и Россия также вели работы по созданию второй очереди проекта, предусматривавшей строительство двух дополнительных энергоблоков. Однако, как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, работы на площадке приостановлены из-за ближневосточного конфликта.

Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники Росатома смогут выполнить свою работу заявил посол

Ранее США и Израиль ударили по АЭС "Бушер", боеприпас попал в ограждение, а взрывная волна повредила одно из зданий.

При этом в Росатоме заявили о планах в кратчайшие сроки возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только на Ближнем Востоке наступит мир.