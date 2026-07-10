Сотрудники Росатома начали возвращаться на АЭС "Бушер" в Иране Лихачев сообщил о начале возвращения специалистов Росатома на станцию "Бушер"

Москва10 июл Вести.Первые шесть сотрудников госкорпорации "Росатом" начали возвращаться на атомную электростанцию "Бушер" в Иране. Об этом сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

По словам главы госкорпорации, процесс возвращения специалистов на объект начался несколько часов назад. Ранее на фоне резкого обострения ситуации в регионе и сообщений о нанесении ударов по территории Ирана появлялась информация о временной приостановке некоторых работ и мерах по обеспечению безопасности персонала.

АЭС "Бушер" является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере мирного атома. Специалисты "Росатома" обеспечивают эксплуатацию первого энергоблока станции, а также ведут работы по строительству второй очереди АЭС (энергоблоки №2 и №3).