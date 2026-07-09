Nour News: АЭС в Бушере не пострадала при ударах США по югу Ирана

Nour News: удары США по югу Ирана не затронули атомную электростанцию в Бушере Nour News: АЭС в Бушере не пострадала при ударах США по югу Ирана

Москва9 июл Вести.Удары, которые были нанесены по южной территории Ирана вечером 8 июля, не затронули атомную электростанцию в Бушере. Об этом сообщает иранское агентство Nour News со ссылкой на осведомленный источник.

Сегодняшняя агрессия США в отношении Бушера не нанесла ущерба атомной электростанции. Поводов для беспокойства нет говорится в публикации

Агентство не уточнило, какие именно объекты на территории провинции подверглись американскому удару.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что Соединенные Штаты вновь атаковали территорию Исламской Республики Иран. В командовании отметили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что в ходе новой волны ударов по Ирану США атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО), позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары. Равид подчеркнул, что новые удары Вашингтона "шире по своему масштабу".