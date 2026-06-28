Москва28 июнВести.Ответные удары Ирана по американским целям на Ближнем Востоке не привели к значительному ущербу. Об этом сообщает агентство Reuters сo ссылкой на американского чиновника.
Агентство уточняет, что Иран запустил несколько ракет и беспилотников в сторону Бахрейна и Кувейта.
Отсутствуют сообщения о жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионепередает агентство
Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило удары по военным объектам Ирана в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Сообщается, что американская военная авиация атаковала объекты разведывательной инфраструктуры, системы связи, объекты ПВО, хранилища дронов и минных заградителей Ирана.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что эти действия стали ответом Вашингтона на нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.