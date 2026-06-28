Reuters: ответные удары Ирана по объектам США не привели к значительному ущербу

Удары Ирана по объектам США на Ближнем Востоке не привели к значительному ущербу Reuters: ответные удары Ирана по объектам США не привели к значительному ущербу

Москва28 июн Вести.Ответные удары Ирана по американским целям на Ближнем Востоке не привели к значительному ущербу. Об этом сообщает агентство Reuters сo ссылкой на американского чиновника.

Агентство уточняет, что Иран запустил несколько ракет и беспилотников в сторону Бахрейна и Кувейта.

Отсутствуют сообщения о жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе передает агентство

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило удары по военным объектам Ирана в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Сообщается, что американская военная авиация атаковала объекты разведывательной инфраструктуры, системы связи, объекты ПВО, хранилища дронов и минных заградителей Ирана.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что эти действия стали ответом Вашингтона на нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.