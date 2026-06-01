Военные США сообщили о перехвате двух иранских ракет над Кувейтом

Москва1 июн Вести.В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов сообщили о перехвате двух ракет Ирана, якобы нацеленных против военных США в Кувейте.

В социальной сети Х американские военнослужащие сообщили, что пострадавших нет.

В 23​​​.00 по восточному времени прошлой ночью (06.00 мск - Прим. ред.) силы США успешно перехватили две иранские баллистические ракеты, нацеленные на американских военных, базирующихся в Кувейте говорится в публикации

Уточняется, что среди персонала Соединенных Штатов также не зафиксировано пострадавших.

Накануне агентство Tasnim сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил над территориальными водами Ирана американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator.