В США заявили об атаке на радар и пункты управления БПЛА Ирана

Москва1 июн Вести.Американские военные нанесли удары по иранскому радару и объектам управления беспилотниками, назвав операцию ответом на уничтожение американского дрона MQ-1. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США, опубликованном в соцсети X.

По данным командования, удары были нанесены 30 и 31 мая по объектам в Гаруке и на острове Кежм. В Вашингтоне утверждают, что действия носили оборонительный характер.

В командовании добавили, что после предполагаемого уничтожения американского беспилотника истребитель США атаковал средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе.

По информации CENTCOM, в результате инцидента американские военнослужащие не пострадали. В командовании подчеркнули, что продолжат обеспечивать защиту американских объектов и интересов в регионе в период действия режима прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возобновление боевых действий, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.