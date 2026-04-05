Иран атаковал беспилотниками позиции американских военных в ОАЭ и Кувейте

Москва5 апр Вести.Иранские вооруженные силы нанесли удары дронами по военным объектам США в ОАЭ и Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по американским военным позициям в ОАЭ и ​​Кувейте, поскольку война США и Израиля против Исламской Республики длится уже шестую неделю сказано в публикации

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием для них, которые располагались на военной базе США Аль-Адири в Кувейте.

Кроме того, сообщалось, что иранский беспилотник нанес повреждения американскому вертолету Boeing CH-47 Chinook в Кувейте