CENTCOM: США атаковали военные объекты Ирана в ответ на удары по своим эсминцам

ВС США заявили об ответных ударах по Ирану после атаки на американские эсминцы CENTCOM: США атаковали военные объекты Ирана в ответ на удары по своим эсминцам

Москва8 мая Вести.Американские военные нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на атаки на свои ракетные эсминцы, проходившие через Ормузский пролив, сообщает Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как подчеркнули в командовании, США "не стремятся к эскалации, но готовы защищать американские силы".

CENTCOM устранило угрозы и ударило по иранским военным объектам, ответственным за нападение на ВС США, включая площадки для запуска ракет и беспилотников, командные пункты, узлы наблюдения и разведки говорится в сообщении

Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила о нанесении США ударов по морскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране. При этом она отметила, что новые атаки не означают возобновление войны с Исламской Республикой.

В свою очередь, ВС Ирана сообщили о ракетном обстреле американских подразделений вблизи Ормузского пролива. Тегеран называет эту атаку ответом на удары Вашингтона по иранскому танкеру в Ормузском проливе.