Гостелерадио Ирана: силы США были обстреляны иранскими ВС после удара по танкеру

Иран обстрелял ракетами американские войска в ответ на удар по иранскому танкеру Гостелерадио Ирана: силы США были обстреляны иранскими ВС после удара по танкеру

Москва7 мая Вести.Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами американские подразделения вблизи Ормузского пролива. Удар был нанесен в ответ на атаку американскими военными иранского танкера.

Об сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики со ссылкой на военный источник.

Получив ущерб, они (подразделения США – прим. ред.) ретировались говорится в сообщении

Вещатель не уточнил, когда произошел инцидент.

Ранее в четверг агентство Fars сообщило, что между иранскими ВС и силами неназванного "противника" произошла перестрелка в южной части Исламской Республики.

6 мая Центральное командование ВС США заявило о выведении из строя в районе Оманского залива шедший под иранским флагом танкер Hasna, который следовал в порт Ирана.