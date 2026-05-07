Москва7 маяВести.Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами американские подразделения вблизи Ормузского пролива. Удар был нанесен в ответ на атаку американскими военными иранского танкера.
Об сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики со ссылкой на военный источник.
Получив ущерб, они (подразделения США – прим. ред.) ретировалисьговорится в сообщении
Вещатель не уточнил, когда произошел инцидент.
Ранее в четверг агентство Fars сообщило, что между иранскими ВС и силами неназванного "противника" произошла перестрелка в южной части Исламской Республики.
6 мая Центральное командование ВС США заявило о выведении из строя в районе Оманского залива шедший под иранским флагом танкер Hasna, который следовал в порт Ирана.