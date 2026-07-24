Москва24 июлВести.США атаковали танкер в Оманском заливе, погибли два члена экипажа, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана, ссылаясь на источник.
Отмечается, что удар произошел в пятницу вечером: по судну со сжиженным нефтяным газом были выпущены две ракеты, так как американские военные заподозрили танкер в нарушении морской блокады Ирана.
Погибли два члена экипажа танкера, указал источник.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что взбешенный Ираном Трамп перешел в "режим мести".
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану.