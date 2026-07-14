В ОАЭ сообщили о погибшем при ударе по танкерам в Ормузе

В ОАЭ заявили, что два танкера подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе В ОАЭ сообщили о погибшем при ударе по танкерам в Ормузе

Москва14 июл Вести.Один член экипажа погиб в результате ударов иранских крылатых ракет по танкерам в Ормузском проливе. Об этом сообщили в Минобороны ОАЭ.

Уточняется, что ударам подверглись танкеры Mombasa и Bahia во время движения судов в территориальных водах Омана.

В результате атаки погиб гражданин Индии - член экипажа танкера Mombasa говорится в заявлении

Еще восемь членов команды судна, как подчеркивается, получили ранения. Танкерам также был причинен материальный ущерб.

В ведомстве осудили инцидент и отметили, что ОАЭ сохраняют за собой право ответа на атаку.

Накануне агентство Bloomberg передало, что грузовые суда на фоне новой волны эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, чтобы не раскрывать свое местоположение.