Москва13 июл Вести.Грузовые суда на фоне новой волны эскалации конфликта между Ираном и Соединенными Штатами начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, ни одно судно в минувшее воскресенье не прошло через обозначенный маршрут открыто. При этом, как утверждается, шесть судов прошли через Ормузский пролив с выключенными транспондерами.

Отмечается, что владельцы судов перешли к подобным действиям из-за неопределенности по вопросу того, кто контролирует маршруты и обеспечивает их безопасность.

Ранее стало известно, что США начали новую волну ударов по территории Ирана. Сообщалось о взрывах на иранском острове Кешм, а также в провинции Систан и Белуджистан.

В Иране заявили, что Ормузский пролив будет закрыт вплоть до окончания вмешательства США в происходящее на Ближнем Востоке.