Москва20 апр Вести.Более 20 судов прошло через Ормузский пролив за последние сутки. Такая высокая активность не наблюдалась с 1 марта, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Суда были гружены нефтепродуктами, металлами, сжиженным природным газом. По данным агентства, в основном морской транспорт перевозил энергоносители из стран Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузский пролив. По его мнению, победителем из конфликта выйдет Тегеран, а не Вашингтон.