Американский дипломат заявил, что Иран сорвал планы США по Ормузскому проливу Дипломат Фриман: Иран сорвал планы США, предложив открыть Ормузский пролив

Москва20 апр Вести.Иран сорвал военные планы Соединенных Штатов, предложив открыть Ормузский пролив. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

По его словам, администрация США планировала завершить блокаду Ормузского пролива "каким-то военным взрывом".

Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив сказал Фриман

Дипломат также высказал мнение, что победителем из конфликта выйдет Тегеран, а не Вашингтон.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе после применения силы. По его словам, судно пыталось прорвать установленную морскую блокаду.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация в Ормузском проливе сейчас хрупкая и непредсказуемая.