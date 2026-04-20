Москва20 апр Вести.Ситуация в Ормузском проливе хрупкая и непредсказуемая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле видят, какая обстановка складывается в этом проливе.

Ранее журналист информационной службы "Вести" Эмиль Мирсаев сообщил, что движение по Ормузскому проливу почти полностью остановлено. До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВМС США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе после применения силы.