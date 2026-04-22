Песков: ситуация на мировых энергорынках с каждым днем становится только хуже

Песков заявил, что ситуация на мировых энергорынках становится только хуже Песков: ситуация на мировых энергорынках с каждым днем становится только хуже

Москва22 апр Вести.Проблем на мировых энергетических рынках с каждым днем становится все больше. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас лихорадит мировую экономику и мировые энергетические рынки.

И в данном случае проблем становится все больше с каждым днем. Ормузский пролив не функционирует должным образом. Выпала с международных рынков приблизительно треть производства нефтяного [рынка] стран Персидского залива, поэтому ситуация становится хуже сказал Песков

Ранее сообщалось, что Иран подтвердил свою готовность обеспечивать беспрепятственное движение судов и грузов России через Ормузский пролив. Такое заявление сделали в МИД РФ по итогам разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи.