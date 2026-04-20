Иран готов пропускать российские суда через Ормузский пролив

Москва20 апр Вести.Иран подтвердил свою готовность обеспечивать беспрепятственное движение судов и грузов России через Ормузский пролив. Такое заявление сделали в МИД РФ по итогам разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи.

В ходе диалога Лавров заявил о важности соблюдения перемирия между сторонами иранского конфликта, а также усилий дипломатов, направленных на недопущение возобновления боевых действий.

Кроме того, российская сторона подтвердила, что готова содействовать достижению договоренностей между Ираном и странами Персидского залива, которые были бы приемлемы для всех сторон.

Иранская сторона подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через [Ормузский пролив] говорится в сообщении МИД РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал текущую ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

До этого журналист информационной службы "Вести" Эмиль Мирсаев сообщил, что движение через Ормузский пролив почти полностью остановлено.

Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил, что американский эсминец USS Spurance захватил иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе за попытку прорвать установленную Вашингтоном блокаду Ормузского пролива.