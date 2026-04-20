Москва20 апр Вести.Журналист информационной службы "Вести" Эмиль Мирсаев сообщил, что движение по Ормузскому проливу почти полностью остановлено, и обстановка в регионе накалена до предела.

Сейчас движение по Ормузскому проливу почти полностью остановлено. Сейчас, как мы можем наблюдать, в этом транспортном коридоре находятся всего пять судов. Одно из них – пассажирский круизный лайнер под флагом Мальты. Остальные – нефтяные и СПГ-танкеры, которые передвигаются под юрисдикцией африканских государств: Мозамбика, Камеруна и Анголы. Пока что пролив они не пересекли – и далеко не факт, что у них это сделать получится, потому что, напомню, на минувших выходных Иран разворачивал коммерческие суда. Обстановка в регионе сейчас накалена до предела заявил Мирсаев

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о силовом захвате иранского грузового судна Touska в водах Оманского залива. По словам главы Белого дома, судно предприняло попытку прорыва установленной морской блокады.