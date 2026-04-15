Reuters утверждает, что США перехватили два нефтяных танкера в Оманском заливе

Москва15 апр Вести.Американский эсминец на фоне объявленной блокады Ормузского пролива со стороны США перехватил два танкера с нефтью, пытавшихся покинуть Иран, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, два танкера вышли из порта Чабахар в Оманском заливе, после чего с ними связались по радио американские военные на эсминце.

В понедельник, 13 апреля, по распоряжению президента США Дональда Трампа американские военно-морские силы приступили к блокаде Ормузского пролива.

Центральнее командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заверило, что ни одно шедшее в Иран или из него судно не смогло преодолеть морскую блокаду акватории за прошлые 24 часа.

При этом газета The Wall Street Journal сообщила, что за прошедшие сутки водную артерию пересекли более 20 торговых судов.

Издание The New York Times поставило под сомнение эффективность принятых мер Белого дома. По ее данным, через Ормузских пролив с начала блокады США прошло как минимум несколько судов, вышедших из портов Ирана.