Москва14 апр Вести.После начала морской блокады США в понедельник несколько судов, включая покинувшие иранские порты, прошли через Ормузский пролив, что ставит ее эффективность под сомнение. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные трекинга судов и аналитической фирмы Kpler.

Остается неясным, как американские военно-морские силы будут обеспечивать соблюдение запретов , направленных на прекращение нефтяных доходов Ирана после того, как США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны говорится в публикации

По данным газеты, через пролив прошли сухогруз Christiana под флагом Либерии покинувший иранский порт Бандар-Имам-Хомейни, а также метаноловоз Elpis, находившийся в порту Бушир и ранее попадавший под американские санкции

Как сообщают аналитики Kpler, за несколько часов до начала блокады два судна, следовавшие к проливу, развернулись, однако одно из них, танкер Rich Starry, связанный с Китаем и находившийся под санкциями США с 2023 года, не меняя курса пересек залив. Напомним, что двухнедельное перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля.

Президент США Дональд Трамп объявил морскую блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Также он заявил, что любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной зоне, будет немедленно уничтожен.