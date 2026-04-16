Два связанных с Ираном судна прошли Ормузский пролив вопреки блокаде США Bloomberg: минимум два подсанкционных судна прорвались через Ормуз

Москва16 апр Вести.Не менее двух судов, связанных с Ираном и включенных в санкционные списки США, 15 апреля преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, предположительно воспользовавшись новым маршрутом. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные служб мониторинга морского трафика, это произошло на третий день блокады иранских портов, начатой ВМС США 13 апреля.

Газовоз G Summer, предназначенный для транспортировки сжиженного нефтяного газа, днем 15 апреля проследовал в Персидский залив между иранскими островами Ларак и Кешм. Пустой танкер сообщал о принадлежности китайскому владельцу и китайском экипаже, а пунктом назначения указывал иракский порт Хор-эль-Зубайр. Вслед за ним тем же путем прошел супертанкер Hong Lu, также находящийся под американскими санкциями за связи с Тегераном. В настоящее время он движется в западном направлении вдоль иранского побережья.

Агентство допускает, что число прошедших через пролив судов может превышать два. Имеются сведения о проходе по аналогичному маршруту сухогруза Rosalina, направлявшегося в иранский порт с продовольствием, а также небольшого танкера для нефтепродуктов Nobler, пересекшего пролив в восточном направлении и вышедшего в Оманский залив.

Согласно собранным Bloomberg данным, 14 апреля через пролив прошло 11 торговых судов, тогда как в выходные накануне блокады среднесуточный показатель составлял 16. До начала военных действий ежедневный трафик достигал примерно 135 судов.

Ранее телеканал CNN предположил, что США рискуют спровоцировать блокадой Ормузского пролива инцидент и дипломатический конфликт с Китаем.