Москва15 апрВести.Контейнеровоз вошел 15 апреля в иранский порт на острове Ларек, несмотря на блокаду со стороны США, отмечает Marine Traffic.
Судно Zaynar 2 под флагом Коморских островов вышло из индийского порта Нава-Шева 11 апреля, а 14 апреля вошло в Оманский залив. Затем контейнеровоз преодолел Ормузский пролив и прибыл в Ларек 15 апреля в 21.00.
Между тем США заявили ранее, что ввели с 13 апреля блокаду всех иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. На эти порты приходятся 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.
США уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили Тегерану сбор за проход по проливу.
Иран официально не заявлял о введении платы, но сообщал о таких планах.
США заявили, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов остановлены и направлены обратно.