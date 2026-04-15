Marine Traffic: блокада со стороны США не помешала судну зайти в порт Ирана

Москва15 апр Вести.Контейнеровоз вошел 15 апреля в иранский порт на острове Ларек, несмотря на блокаду со стороны США, отмечает Marine Traffic.

Судно Zaynar 2 под флагом Коморских островов вышло из индийского порта Нава-Шева 11 апреля, а 14 апреля вошло в Оманский залив​​​. Затем контейнеровоз преодолел Ормузский пролив и прибыл в Ларек 15 апреля в 21.00.

Между тем США заявили ранее, что ввели с 13 апреля блокаду всех иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. На эти порты приходятся 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.

США уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили Тегерану сбор за проход по проливу.

Иран официально не заявлял о введении платы, но сообщал о таких планах.

США заявили, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов остановлены и направлены обратно.