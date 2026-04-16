США заявляют о перехвате иранских судов, однако они продолжают проходить

Москва16 апр Вести.ВМС США с начала блокады перехватили уже десять судов, вышедших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Однако два супертанкера уже прорвали блокаду.

По информации американских военных, с начала американской блокады в понедельник десять судов были развернуты, и ни одно судно не прорвало блокаду.

Тем не менее, по информации иранского информационного агентства Fars, в среду иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, пересек пролив и направился к иранскому порту Имам Хомейни, несмотря на блокаду. Заход танкера произошел на следующий день после того, как находящийся под санкциями США сверхбольшой танкер Alicia прошел через Ормузский пролив и направился в Ирак. Об этом сообщает агентство Reuters.

Война США и Израиля с Ираном, которая началась 28 февраля, вызвала крупнейший в истории сбой на мировом энергетическом рынке, поскольку иранские угрозы судоходству остановили транзит примерно пятой части мировых поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. На этой неделе США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.