США перехватили около 90 связанных с Ираном судов с начала морской блокады CENTCOM: США остановили 89 связанных с Ираном судов в рамках морской блокады

Москва20 мая Вести.С начала установления морской блокады Ирана американские Военно-морские силы (ВМС) перенаправили 89 торговых судов, связанных с Исламской Республикой, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Отмечается, что американские военные "продолжают тотальное обеспечение блокады США против Ирана, препятствуя потоку товаров в иранские порты и из них". Всего было перенаправлено 89 коммерческих судов.

Морская блокада Ирана началась после безрезультатных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде 11 апреля и отказа иранских военных разблокировать путь для торговых судов, находящихся в Персидском заливе.

МИД Исламской Республики отмечал, что все суда, которые сотрудничают с иранскими ВМС могут пересечь морскую артерию. На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал об активизации движения на водном маршруте после санкции властей Ирана на это. За сутки Ормузский пролив преодолели порядка 30 судов.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отложить новые удары по Ирану на два-три дня, поскольку страны Ближнего Востока считают, что стороны "близки к сделке". Глава Белого дома также заявил, что приказал американским военнослужащим готовиться к возобновлению атак на Исламскую Республику в любой момент.