Москва5 маяВести.Американские военные перенаправили 50 торговых судов с момента установления морской блокады Ирана, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).
Об этом говорится в публикации CENTCOM в соцсети Х.
На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены Вооруженными силами СШАуказали в командовании американских ВС
Морская блокада Ирана со стороны США началась 13 апреля. Вашингтон утверждает, что перехватывает все суда, которые направляются в иранские порты и выходят из них.
Согласно данным портала Axios, Исламская Республика потеряла из-за этого около $5 млрд.
В ответ на действия США советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил Вашингтону тем, что американские войска и корабли "окажутся на кладбище", если продолжат свою морскую блокаду.