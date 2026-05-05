CENTCOM: ВС США перенаправили 50 торговых судов с начала морской блокады Ирана

CENTCOM утверждает, что США перенаправили полсотни судов с начала блокады Ирана CENTCOM: ВС США перенаправили 50 торговых судов с начала морской блокады Ирана

Москва5 мая Вести.Американские военные перенаправили 50 торговых судов с момента установления морской блокады Ирана, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Об этом говорится в публикации CENTCOM в соцсети Х.

На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены Вооруженными силами США указали в командовании американских ВС

Морская блокада Ирана со стороны США началась 13 апреля. Вашингтон утверждает, что перехватывает все суда, которые направляются в иранские порты и выходят из них.

Согласно данным портала Axios, Исламская Республика потеряла из-за этого около $5 млрд.

В ответ на действия США советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил Вашингтону тем, что американские войска и корабли "окажутся на кладбище", если продолжат свою морскую блокаду.