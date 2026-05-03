В Иране пригрозили уничтожить корабли США в ответ на морскую блокаду

Советник лидера Ирана пригрозил уничтожить корабли США в ответ на блокаду В Иране пригрозили уничтожить корабли США в ответ на морскую блокаду

Москва3 мая Вести.Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли "окажутся на кладбище", если продолжат морскую блокаду Ормузского пролива.

В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "прибыльное дело"​​​.

Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли написал Резайи на своей странице в социальной сети X

Он посоветовал американцам приготовиться к тому, что их корабли и войска окажутся на кладбище.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Иран ответил собственными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. А потом США начали блокаду иранских портов.