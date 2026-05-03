Москва3 маяВести.Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли "окажутся на кладбище", если продолжат морскую блокаду Ормузского пролива.
В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "прибыльное дело".
Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные кораблинаписал Резайи на своей странице в социальной сети X
Он посоветовал американцам приготовиться к тому, что их корабли и войска окажутся на кладбище.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Иран ответил собственными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. А потом США начали блокаду иранских портов.