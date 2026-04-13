Москва13 апр Вести.Представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари заявил, что ограничения на морское судоходство, вводимые США, являются незаконными. Его слова приводит агентство Tasnim.

Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства сказал Зольфагари

По его словам, Тегеран предупреждает, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах будет либо для всех, либо ни для кого.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

Позднее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Трамп хочет быстрого решения проблемы, в интервью агентство Reuters сказала Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, ныне сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.