Иран заявил, что не позволит вести торговлю через Персидский залив при блокаде

Москва15 апр Вести.Иран не позволит вести торговлю через Персидский и Оманский заливы и Красное море, если США продолжат морскую блокаду исламской республики. Такое заявление сделал командующий центральным штабом иранских войск "Хатам-аль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи, которого цитирует агентство Mehr.

Он назвал США агрессивной и террористической страной. По его словам, если эта страна продолжит незаконные действия по блокаде и будет создавать угрозу для иранских кораблей, то данные шаги Иран расценит как нарушение режима прекращения огня.

А ВС Ирана не допустят продолжения экспортных и импортных поставок через Персидский и Оманский заливы и Красное море сказал Абдоллахи

Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что Иран будет "действовать решительно" для защиты своего суверенитета и интересов.

Абдоллахи также сказал, что морская блокада Ирана Штатами угрожает перемирию между государствами.

28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Тегеран ответил ударами по территории еврейского государства и по американским базам по Ближнем Востоке.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.