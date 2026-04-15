Москва15 апрВести.Иран не позволит вести торговлю через Персидский и Оманский заливы и Красное море, если США продолжат морскую блокаду исламской республики. Такое заявление сделал командующий центральным штабом иранских войск "Хатам-аль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи, которого цитирует агентство Mehr.
Он назвал США агрессивной и террористической страной. По его словам, если эта страна продолжит незаконные действия по блокаде и будет создавать угрозу для иранских кораблей, то данные шаги Иран расценит как нарушение режима прекращения огня.
А ВС Ирана не допустят продолжения экспортных и импортных поставок через Персидский и Оманский заливы и Красное моресказал Абдоллахи
Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что Иран будет "действовать решительно" для защиты своего суверенитета и интересов.
Абдоллахи также сказал, что морская блокада Ирана Штатами угрожает перемирию между государствами.
28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Тегеран ответил ударами по территории еврейского государства и по американским базам по Ближнем Востоке.
13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.