Иран приравнял морскую блокаду США к нарушению условий перемирия Тегеран предупредил о последствиях морской блокады в Персидском заливе

Москва18 апр Вести.Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана официально заявил, что любая попытка установления морской блокады в Ормузском проливе со стороны США будет расцениваться Тегераном как прямое нарушение условий перемирия. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В заявлении подчеркивается, что Исламская Республика намерена осуществлять строгий контроль за судоходным трафиком в стратегически важном проливе до "окончательного завершения войны и установления устойчивого мира".

Тегеран подтвердил свою решимость следить за ситуацией в регионе, рассматривая свободу навигации под собственным контролем как гарантию безопасности до подписания окончательных мирных соглашений.