МИД Ирана назвал нападение США на свой торговый корабль нарушением перемирия

Москва20 апр Вести.Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга.

Он отметил, что иранские власти также считают актом агрессии блокаду США Ормузского пролива.

Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это [Тегеран] считает нарушением режима прекращения огня сказал Багаи

20 апреля Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников нанесли удары по военным кораблям США после захвата судна исламской республики.