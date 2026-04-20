Москва20 апрВести.Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга.
Он отметил, что иранские власти также считают актом агрессии блокаду США Ормузского пролива.
Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это [Тегеран] считает нарушением режима прекращения огнясказал Багаи
20 апреля Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников нанесли удары по военным кораблям США после захвата судна исламской республики.