Москва26 мая Вести.Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты Америки в нарушении перемирия, следует из заявления внешнеполитического ведомства ИРИ.

Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия, ... за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Исламской Республики

Ведомство отметило, что Тегеран не оставит без ответа "ни одно злодеяние", однако не уточнило, каким образом Соединенные Штаты нарушили перемирие.

В ночь на 26 мая журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что США уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

В ответ на это Вооруженные силы Ирана выступили с резким предупреждением в адрес мирового сообщества и Вашингтона. Как заявил официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфагари, пока Вашингтон продолжает свои "военные авантюры" на Ближнем Востоке, о заключении каких-либо соглашений "не может быть и речи".