"Готовьтесь к нефти по $200": Иран ответил на удары армии США по катерам КСИР Иран предупредил о риске взлета цен на нефть до $200 после ударов США

Москва26 мая Вести.Вооруженные силы Ирана выступили с резким предупреждением в адрес мирового сообщества и Вашингтона после ночного инцидента в порту Бандар-Аббас. Как заявил официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфагари, пока США продолжают свои "военные авантюры" на Ближнем Востоке, о заключении каких-либо соглашений "не может быть и речи".

Иранский военный подчеркнул, что американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. В связи с эскалацией ситуации в регионе Зольфагари призвал рынки готовиться к нефти по $200 за баррель.

Напомним, в ночь на 26 мая армия США поразила два катера КСИР и ракетную установку, обосновав свои действия необходимостью действовать в оборонительных целях, так как катера якобы занимались минированием Ормузского пролива.