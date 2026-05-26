Москва26 мая Вести.Режим прекращения огня между США и Ираном сохраняется, несмотря на удары, нанесенные американскими войсками 26 мая по объектам на юге Ирана, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) агентству РИА Новости.

Командование подтвердило нанесение ударов по иранским катерам и ракетным установкам.

Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня приводит РИА Новости выдержку из заявления командования

Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин написала, что США нанесли удар по объектам на юге Ирана. Она отметила, что американские военные уничтожили два иранских катера, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в иранском портовом городе Бендер-Аббас.