США ударили по площадкам для запуска ракет и катерам на юге Ирана

Москва26 мая Вести.США нанесли удар по объектам на юге Ирана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Среди целей оказались иранские катера и площадки для запуска ракет, уточняет телеканал.

Сегодня США нанесли удары в целях самообороны по объектам на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил заявила журналист Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X

Агентство Tasnim сообщило, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели три взрыва.