Москва26 маяВести.США нанесли удар по объектам на юге Ирана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).
Среди целей оказались иранские катера и площадки для запуска ракет, уточняет телеканал.
Сегодня США нанесли удары в целях самообороны по объектам на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных силзаявила журналист Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X
Агентство Tasnim сообщило, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели три взрыва.