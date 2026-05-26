Fox News: США уничтожили два катера КСИР и нанесли удар по позиции иранского ЗРК

Москва26 мая Вести.Соединенные Штаты уничтожили два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Об этом в соцсети X сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Удары, как отмечается, якобы имели оборонительный характер.

Два иранских катера были замечены при установке мин в Ормузском проливе​​​. Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗРК в Бендер-Аббасе, целью которой были боевые самолеты США написала журналистка

Накануне она заявила, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана.

Между тем агентство Tasnim сообщило, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели три взрыва.