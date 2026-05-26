Москва26 маяВести.В настоящее время Соединенные Штаты прекратили наносить удары по военным целям Ирана. Об этом заявила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.
Таким образом она прокомментировала удары США по двум катерам Корпуса стражей исламской революции и позиции зенитно-рактеного комплекса в иранском портовом городе Бендер-Аббасе.
Мне сообщили, что американские удары на данный момент завершены. Повторюсь, они носили оборонительный, а не наступательный характер и не были попыткой нарушить перемириезаявила журналистка
Как стало известно ранее, удары были нанесены, чтобы "защитить военнослужащих США от угроз со стороны иранских вооруженных сил".
До этого сообщалось о трех взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.