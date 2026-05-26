Fox News: США на данный момент прекратили удары по военным целям Ирана

Москва26 мая Вести.В настоящее время Соединенные Штаты прекратили наносить удары по военным целям Ирана. Об этом заявила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

Таким образом она прокомментировала удары США по двум катерам Корпуса стражей исламской революции и позиции зенитно-рактеного комплекса в иранском портовом городе Бендер-Аббасе.

Мне сообщили, что американские удары на данный момент завершены. Повторюсь, они носили оборонительный, а не наступательный характер и не были попыткой нарушить перемирие заявила журналистка

Как стало известно ранее, удары были нанесены, чтобы "защитить военнослужащих США от угроз со стороны иранских вооруженных сил".

До этого сообщалось о трех взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.