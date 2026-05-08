Трамп: несмотря на новую атаку, перемирие между Ираном и США по-прежнему в силе

Трамп заявил о сохраняющемся перемирии с Ираном, несмотря на удары Трамп: несмотря на новую атаку, перемирие между Ираном и США по-прежнему в силе

Москва8 мая Вести.Режим прекращения огня между США и Ираном продолжает действовать, несмотря на очередную атаку на объекты на территории Исламской Республики. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с журналисткой телеканала ABC News Рэйчел Скотт.

Ответ главы американского государства она опубликовала в соцсети X.

Нет, перемирие продолжается, оно остается в силе привела Скотт ответ президента на вопрос, означают ли новые удары срыв перемирия

Трамп также добавил, что американские военные отбили атаки на в Ормузском проливе. Действия американских военных, предпринятые в ответ на обстрел эсминцев Военно-морских сил (ВМС) США, он охарактеризовал как "легкий тычок".

До этого в некоторых СМИ появились данные, что после перестрелки с иранскими катерами три американских корабля были вынуждены покинуть пролив.

Незадолго до этого Трамп на странице в соцсети Truth Social призвал Тегеран "быстро согласиться" на предложенную Вашингтоном сделку и снова пригрозил в противном случае возобновить удары по территории Исламской Республики.

В ночь на 8 мая стало известно, что американские вооруженные силы нанесли удар по объекту военно-морского флота Ирана в расположенном на юге страны городе Минаб. Кроме него, серия взрывов также прогремела в городе Бендер-Аббас.

Комментируя ситуацию, журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин выразила мнение, что действия американских военных не свидетельствуют о возобновлении конфликта.

Официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари назвал происшествие с перестрелкой недалеко от входа в Ормузский пролив ответом на нарушение американцами перемирия.