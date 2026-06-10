Трамп на фоне ударов США не исключил возможности достичь соглашения с Ираном

Трамп на фоне новых ударов США оценил шанс на сделку с Ираном Трамп на фоне ударов США не исключил возможности достичь соглашения с Ираном

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп, несмотря на возобновление ударов по Ирану, допустил возможность достижения мирного соглашения с Тегераном.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с журналистом телеканала ABC Джонатаном Карлом.

В полночь 10 июня Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по территории Исламской Республики. Поводом для этого стала атака на ударный вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником.

Я всегда считал, что отвечать нужно жестко. Всю свою жизнь я придерживался этого принципа. У нас была очень хорошая сделка, и, вероятно, она останется такой прокомментировал ситуацию Трамп

Глава Белого дома также назвал новые удары американских военных мощным ответом на инцидент с Apache.

Это реакция на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью. Я убежден, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным — именно таким он и является добавил президент США

Джонатан Карл отметил, что разговор с Трампом состоялся в тот момент, когда CENTCOM объявило о начале военной операции.

Со своей стороны, телеканал CNN со ссылкой на источник также отметил, что нанесение ударов по территории Ирана станет предупреждением для республики и не помешают ходу переговоров по урегулированию конфликта.

Утром 9 июня выполнявший патрулирование вертолет огневой поддержки Сухопутных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

Комментируя ситуацию, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". Позднее в интервью газете The Wall Street Journal глава Белого дома назвал ЧП с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив что летчик не пострадал.

Тегеран через международных посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи предупредил, что иранские военные не оставят новое нападение со стороны США без ответа.