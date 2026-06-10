Reuters: США атаковали около 20 целей в Иране, сбиты почти все ракеты Тегерана

США нанесли удары почти по 20 целям в Иране Reuters: США атаковали около 20 целей в Иране, сбиты почти все ракеты Тегерана

Москва10 июн Вести.Американские военные нанесли удары по почти 20 целям в Иране и перехватили практически все запущенные Тегераном беспилотники и ракеты, сообщает агентство Reuters.

Утром 9 июня был сбит ударный вертолет военно-воздушных сил США AH-64 Apache, который занимался патрулированием над Ормузским проливом. Телеканал Al Arabiya сообщил, что Иран рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

Комментируя ситуацию, американский президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". Вскоре после этого подразделения Вооруженных сил США приступили к нанесению ударов. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских баз на Ближнем Востоке.

Все это, отмечает Reuters, может еще больше осложнить усилия по заключению мирного соглашения, которое положит конец войне на Ближнем Востоке и позволит вновь открыть Ормузский пролив.

Трамп неоднократно заявлял, что Иран и Соединенные Штаты близки к соглашению, хотя с момента вступления в силу в начале апреля перемирия практически не наблюдается признаков прогресса.