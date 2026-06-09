Иран сбил американский вертолет над Ормузом: Трамп анонсировал ответный удар Трамп заявил о сбитом иранцами вертолете Apache и пообещал ответ США

Москва9 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские военные накануне вечером атаковали американский разведывательно-ударный вертолет Apache, и пообещал ответить на удар.

В своем обращении Трамп подчеркнул, что речь идет об одном из самых совершенных вертолетов американской армии.

Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали заявил президент США в соцсети Truth Social

Трамп также дал понять, что Вашингтон не оставит этот инцидент без внимания, так как "Штаты в силу необходимости должны ответить на эту атаку".