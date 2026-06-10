CNN узнал подробности инцидента с крушением вертолета Apache над Ормузом CNN: американский вертолет Apache был сбит иранским беспилотником Shahed

Москва10 июн Вести.Ударный вертолет американских сухопутных сил AH-64 Apache, потерпевший крушение над Ормузским проливом, был уничтожен иранским беспилотником-камикадзе.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимных должностных лиц Белого дома.

По данным телеканала, атака была осуществлена с помощью дрона Shahed.

Экипаж вертолета, состоявший из двух человек, был успешно эвакуирован при поддержке американского беспилотного катера, уточняется в публикации.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что выполнявший патрулирование ударный вертолет Сухопутных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

Комментируя ситуацию, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".

Позднее в интервью The Wall Street Journal глава Белого дома назвал происшествие с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив отсутствие пострадавших.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщил, что Иран через международных посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало, что в ответ на инцидент и "в целях самообороны" американские военные начали наносить удары по территории Исламской Республики.